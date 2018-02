Immobile, una doppietta che ci voleva

ROMA, 19 FEB - "Sono felice. 44 giorni più il primo tempo senza far gol. Nel primo tempo ho sbagliato qualche gol che avrei fatto fossi stato più sereno. Sono rimasto più tranquillo grazie a questi ragazzi. Sono contento per la squadra, non era un bel periodo. E sono felice per i tre punti". Intervistato a fine partita, il match winner di oggi Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol (e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri): "domani è il mio compleanno - aggiunge - e questa doppietta ci voleva proprio". Ma cos'era successo alla Lazio? Perché questa striscia negativa? "Si lavorava un po' più tesi. Quando si perdono quattro gare di seguito si lavora in maniera più difficile - risponde -. Con il tecnico e con lo staff ci siamo parlati, ci siamo messi a lavorare col cuore e si è visto questa sera". "Purtroppo i momenti negativi capitano a tutti e la grande squadra li deve superare insieme - dice ancora -. Oggi la squadra credo abbia dato grande provare di maturità".