Inzaghi, noi vinto una partita delicata

ROMA, 19 FEB - "Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per noi, ma ero fiducioso perché in questi giorni i ragazzi erano concentrati. Io avevo solo chiesto di rimanere sereni: una volta sbloccato il risultato tutto è stato più semplice, dopo che nel primo tempo avevamo calciato in porta venti volte senza trovare il gol. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato in maniera semplice e abbiamo vinto una partita importante e delicata". E' un Simone Inzaghi soddisfatto quello che commenta il successo della sua Lazio sul Verona. "Stiamo lavorando bene, sempre convinti delle nostre idee di gioco - dice il tecnico dei biancocelesti -. L'Europa League? È importante che i tifosi vengano a sostenerci giovedì: abbiamo bisogno del loro sostegno, vogliamo restare in questa competizione. Siamo in zona Champions?Oltre a noi, Roma e Inter c'è il Milan". Cosa pensa dell'addio di De Vrij a fine stagione? "Dispiace - risponde -,perché è un grandissimo giocatore. L'importante è che continui a dare il 100% fino a fine stagione e lo farà".