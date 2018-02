Scudetto, Pirlo vota Juve

MILANO, 20 FEB - "La Juventus è più attrezzata del Napoli nella corsa allo scudetto". Lo sostiene l'ex centrocampista bianconero Andrea Pirlo, a margine di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo e Panini a Milano. "La Juve è più attrezzata - ha aggiunto Pirlo - anche se il Napoli sta facendo molto bene e finché resta davanti ha più probabilità di vincere. Secondo me, comunque, la Juve sembra in gradino sopra". Pirlo parla poi di due suoi ex compagni alla Juventus: "Buffon è grande abbastanza per decidere se smettere o continuare. Marchisio, dopo l'infortunio, ha avuto qualche problema. È sempre difficile tornare dopo un infortunio grave. Ha fatto le sue partite, avrà modo di farsi vedere da qui alla fine. Penso che sia un giocatore importante sia per la Juve che per la Nazionale. Ha il tempo per tornare ai massimi livelli".