Inter, dirigenti ad Appiano Gentile

MILANO, 20 FEB - L'amministratore delegato Alessandro Antonello, il direttore sportivo Piero Ausilio e il direttore generale Giovanni Gardini questa mattina erano ad Appiano Gentile per sostenere l'Inter in un momento decisamente critico. I dirigenti, confermano ambienti vicino all'Inter, hanno assistito alla seduta mattutina, mentre Ausilio è rimasto nel centro sportivo, come consuetudine, anche nel pomeriggio. Doppia seduta per la squadra nerazzurra, con Mauro Icardi che - insieme a Miranda - si è allenato a parte rispetto al resto della squadra. Entrambi i giocatori sono alle prese con i postumi di un infortunio muscolare.Si è allenato con il gruppo, invece, Ivan Perisic reduce da una distorsione alla spalla. Icardi aveva espresso il proprio ottimismo sulla possibilità di tornare in campo, per aiutare e trascinare, l'Inter sabato contro il Benevento a San Siro. Una partita molto delicata per la classifica dell'Inter che e' quinta, scavalcata di un punto dalla Lazio, adesso quarta in classifica.