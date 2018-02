Napoli: Milik non convocato per Lipsia

NAPOLI, 21 FEB - Non c'è Arek Milik nella lista dei convocati di Maurizio Sarri in partenza per Lipsia, per il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League in programma domani. Il polacco non si sente ancora pronto, visto che lo stesso Sarri aveva spiegato che la decisione sul ritorno in campo spetta a lui ("non lo porterei a fare il turista"). Convocato, invece, Dries Mertens nonostante abbia subito una leggera distorsione durante l'ultimo allenamento di stamattina a Castel Volturno. Questo l'elenco dei convocati da Sarri: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Tonelli, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens.