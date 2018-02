Ranieri, Nazionale? Se mi chiamano...

ROMA, 21 FEB - "Qualsiasi allenatore italiano vorrebbe allenare la Nazionale. Io ho un contratto di due anni con il Nantes, non ho avuto alcun contatto e quindi non posso dire nulla. Ma, se dovessi ricevere una richiesta, andrei dal presidente per chiedere di lasciare la squadra. Se Tavecchio mi chiamò per sostituire Conte? No, non mi ha mai chiamato nessuno". Così Claudio Ranieri apre a un'eventuale chiamata in azzurro. "Balotelli - prosegue- possiede un grosso potenziale e non dico nulla di male se ha sprecato molto in gioventù. L'importante è che lo abbia capito, perché ha grandissima qualità. Domenica ci siamo salutati prima della partita". Sulla lotta scudetto, Ranieri dice che "il gioco della Juve è all'italiana, che Allegri sviluppa molto bene". "Sanno giocare anche con una squadra lunga - aggiunge - mentre Sarri vuole il Napoli in 25 metri. Sono due squadre allenate molto bene, forse la Juve fa ruotare meglio i calciatori ed è abituata meglio ad affrontare due competizioni".