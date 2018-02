Khedira, eccitante duello con il Napoli

TORINO, 21 FEB - "Noi siamo forti, ma non solo negli 11 titolari: abbiamo una rosa di oltre 20 giocatori di alto livello". Questa la differenza fra la Juventus e il Napoli secondo Sami Khedira, intervistato dal canale tedesco Sport 1: "Un grande testa a testa con le altre squadre staccate - ha spiegato il centrocampista -: non è stato un campionato molto livellato fino ad ora, ma è eccitante questo duello. Abbiamo vinto molto di più rispetto al Napoli, la fame non ci manca e i nostri tifosi, vinto un titolo, ne vogliono subito un altro". Khedira è poi tornato sul 2-2 di Champions con il Tottenham: "Le possibilità di passare il turno? 50% a testa, all'andata non abbiamo fatto una gara alla nostra altezza, loro invece hanno giocato meglio di noi, a livelli eccezionali".