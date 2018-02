Gattuso, Porto pagato in anticipo

CARNAGO (VARESE), 21 FEB - "Anche se non è il mio compito, dico che André Silva è stato pagato 2 mesi prima del previsto: il Porto è rimasto sorpreso. Si parla di tanti soldi, e questo fa capire che nelle casse ci sono i soldi". Rino Gattuso utilizza questo dettaglio per descrivere il Milan come un club sano a dispetto delle voci sull'instabilità finanziaria del proprietario Li Yonghong. "Qua non manca nulla - ha aggiunto l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida di Europa League con il Ludogorets -. In questo periodo il capitano e 4-5 giocatori discutono di premi obiettivo con Mirabelli e Fassone: è sinonimo di una società sana". A metà della prossima settimana, probabilmente mercoledì, l'ad Marco Fassone incontrerà a Roma il commissario Figc Roberto Fabbricini, che ieri si è detto "preoccupato per il Milan in quanto è una situazione che coinvolge una grande squadra e un grande patrimonio sportivo". Lunedì si riunirà il cda per approvare la semestrale, con risultati ben al di sopra delle attese, secondo quanto filtra.