Gasperini, 51% a 49 per il Borussia

BERGAMO, 21 FEB - "Noi abbiamo il fattore campo che incide, loro due risultati su tre. Diciamo il cinquantuno a quarantanove per loro". Alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund, dalla conferenza stampa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini fa pronostici durante la conferenza stampa al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Anche nella gara di andata, in una cornice per noi inusuale, l'atteggiamento è stato quello giusto - osserva il tecnico -. Abbiamo segnato due bei gol creando altre situazioni pericolose. È proprio quella gara a insegnarci cosa dobbiamo fare e cosa no. Tutte e due le squadre giocheranno per vincere". Battuta sull'osservato speciale Batshuayi: "Ci sarà un trattamento speciale anche per Ilicic, anche lui ha fatto due gol giovedì scorso - chiude Gasperini -. Gli avversari sono stati bravi a sfruttare le nostre incertezze. Il 3-2 a sfavore è recuperabile".