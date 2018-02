Sarri, pizzico follia per qualificarci

NAPOLI, 21 FEB - "Quest'anno in campionato abbiamo fatto meglio in trasferta che in casa, quindi per noi non c'è grande differenza. La differenza è nell'anima e dobbiamo avere un pizzico di follia per pensare di qualificarci domani". Lo ha detto Maurizio Sarri alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia, spiegando che un'impresa in Germania "potrebbe darci delle sensazioni che in Europa abbiamo fatto fatica a trovare". Sulla differenza di rendimento del Napoli tra campionato e Coppe, Sarri ha spiegato: "A livello di mentalità in campionato stiamo dimostrando grande cuore, nelle coppe non si riesce a trovare lo stesso livello di determinazione. Ma è un salto che questa squadra deve fare, probabilmente dovremo ampliare l'organico, forse dovremo fare qualcosa di diverso per affrontare tutte le competizioni nello stesso modo". Ultimo passaggio di Sarri sulle condizioni di Mertens, in dubbio per domani: "Dries ha avuto una leggerissima distorsione, niente di grave. Vediamo domani".