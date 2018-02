Champions: Siviglia-Manchester Utd 0-0

ROMA, 21 FEB - Siviglia-Manchester United hanno pareggiato 0-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il ritorno è in programma il 13 marzo all'Old Trafford. Al Ramón Sánchez Pizjuán, gli andalusi ci provano a più riprese in entrambe le frazioni di gioco, ma un super De Gea nega loro la gioia del gol e gli inglesi, con una prestazione a ritmi bassi, strappano un pareggio prezioso in vista del ritorno.