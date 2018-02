Stampa Spagna, Bale lascerà il Real

ROMA, 22 FEB - Non più protagonista nel Real Madrid, il futuro di Gareth Bale sembra sempre più lontano dalla capitale spagnola. Dopo che il tecnico Zinedine Zidane lo ha lasciato nuovamente fuori dalla formazione iniziale, ieri nel recupero di campionato contro il Leganes, Marca e AS pubblicano un'analisi della situazione indicando un addio a fine stagione come la soluzione più probabile. Secondo Marca, "Bale ha esaurito il credito" nel Real e che il gallese sembra sempre più "un corpo estraneo" in seno alla squadra che spesso, quando gioca, "scompare dal campo". Viene poi fatto il conto degli infortuni patiti da quando è arrivato in Spagna: in tutto sono 25, che gli hanno fatto saltare 78 partite. Viene infine fatto notare che "gode di privilegi pari a quelli di Cristiano Ronaldo, con la differenza che il gallese offre meno della metà del rendimento rispetto a CR7". Anche per AS Bale andrà via, visto che nel Real crescono molto bene Lucas Vazquez ed Asensio, mentre Bale è stato riserva in 3 delle ultime 4 partite.