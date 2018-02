Italia-Olanda allo 'Juventus Stadium'

ROMA, 23 FEB - Lo 'Juventus Stadium' di Torino ospiterà lunedì 4 giugno (ore 20.45) l'amichevole tra Italia e Olanda, un'altra sfida ricca di fascino per la Nazionale attesa il 23 marzo a Manchester e il 27 marzo a Londra dalle amichevoli con Argentina e Inghilterra e il primo giugno di scena a Nizza contro i padroni di casa della Francia. Sarà il 21/o confronto tra le due nazionali e il bilancio è favorevole agli azzurri, che hanno raccolto 9 successi, 8 pareggi e 3 sconfitte; anche l'ultima amichevole disputata lo scorso 28 marzo ad Amsterdam si è chiusa con la vittoria dell'Italia per 2-1 grazie alle reti realizzate da Eder e Bonucci. Sono 37 invece le gare disputate a Torino dalla Nazionale (24 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte), ad oggi imbattuta nei tre incontri giocati allo 'Juventus Stadium' (vittoria per 2-1 con la Repubblica Ceca nel 2013 e due pareggi nel 2015 e nel 2016 con Inghilterra e Spagna).