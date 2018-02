Ballardini "il Genoa resti umile"

GENOVA, 23 FEB - La vittoria sull'Inter ha permesso al Genoa di risalire ancora in classifica ma guai a parlare di serenità in casa rossoblù alla vigilia della trasferta di Bologna. "Mio nonno diceva che se porto a casa la serenità non mangio -ha spiegato Davide Ballardini. La serenità è una conquista, faticosa e quotidiana in tutto. Per essere sereno devi faticare. Non è che tu parti dalla serenità, parti da tutto il resto per conquistarti la serenità". Concetto chiaro quello espresso dal tecnico genoano consapevole del valore dei rivali. "Il Bologna è una squadra con giocatori forti, giovani e ambiziosi e una società seria alle spalle. Usano tutti i giocatori nelle due fasi di gioco per questo ci vorrà molta umiltà e la capacità di rimanere corti e compatti". Assenti Izzo, Taarabt, Veloso e Rossi, gli ultimi due in gruppo la prossima settimana, possibile invece il recupero di Biraschi .