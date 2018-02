Napoli: preso lo svincolato croato Milic

NAPOLI, 23 FEB - Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato. A dare l'uffcialità all'arrivo dello svincolato, un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, "Benvenuto Hrvoje", ha scritto il patron azzurro. Milic, 29 anni, arriva per dare un'alternativa a Mario Rui sulla fascia sinistra, visto che per Ghoulam la stagione è finita, dopo il secondo infortunio al ginocchio. Milic ha già giocato in Italia, nella Fiorentina, due anni fa, e ha firmato un contratto fino a giugno con il Napoli.