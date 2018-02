'Stringere mano Mourinho?'Non interessa'

LONDRA, 23 FEB - Antonio Conte si è rifiutato di anticipare se stringerà la mano a José Mourinho domenica, in occasione della trasferta del suo Chelsea all'Old Trafford. Negli ultimi mesi tra i due allenatori è stata un susseguirsi di insulti e velenose allusioni. Conte aveva sostenuto che Mou soffrisse di "demenza senile". Il portoghese gli aveva prontamente replicato ricordando la squalifica per Calciopoli subita dall'ex Ct dell'Italia. Oggi, in occasione della conferenza stampa della vigilia, Conte si è detto "non interessato a rivelare se stringerà o meno la mano" all'avversario. "Penso che in passato abbiamo entrambi detto cose. Per me è ok, non sono interessato a parlare oltre di questo argomento", ha liquidato così Conte le domande di chi gli chiedeva che intenzioni avesse per domenica.