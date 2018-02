Pjanic: "Peccato Atalanta fuori Europa"

TORINO, 23 FEB - "Peccato che l'Atalanta sia uscita dall'Europa League: ha giocato molto bene". Miralem Pjanic tifoso d'eccezione, almeno in campo europeo, dei bergamaschi, prossimi avversari della Juventus in campionato e mercoledì in Coppa Italia: "Sono un'ottima squadra, dovremo fare attenzione - ha spiegato il regista -. Hanno qualità, corsa, giocatori molto interessanti".