Guardiola deferito per nastrino catalano

(ANSA-AP) - LONDRA, 23 FEB - La Football Association, la federcalcio inglese, ha deferito e messo sotto inchiesta il tecnico del Manchester City perché ha in varie occasioni 'vestito', in partita e in conferenza stampa, un nastrino con i colori della Catalogna. Ciò a sostegno dell'indipendenza e per le persone che, dopo il referendum, sono state imprigionate. Guardiola, che è catalano e non ha mai nascosto le proprie idee, si è presentato con il nastrino giallo e rossa stile 'Senyera' (la bandiera della Catalogna) e ciò per la FA "è un chiaro messaggio politico" che è vietato dalle regole e quindi verrà sanzionato. Da parte del tecnico dei 'Citizens' non ci sono per ora commenti.