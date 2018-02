Di Francesco bisogna limitare gli errori

ROMA, 24 FEB - "Le partite cominciano ad essere sempre meno quindi gli errori si devono limitare in questo momento molto delicato e importante della stagione. In campionato dobbiamo mantenere il terzo posto, e poi cercare di passare il turno in Champions con lo Shakhtar". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'impegno interno col Milan. Il tecnico della Roma, parlando proprio dell'avversario di domani sera allo stadio Olimpico, sottolinea che i rossoneri sono "una ottima squadra e Gattuso col suo lavoro ne sta sfruttando le qualità. Il Milan gioca un buon calcio, ha una buona organizzazione, Gattuso ha fatto veramente un ottimo lavoro e gli faccio i complimenti".