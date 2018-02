Giampaolo: contro Udinese serve il tifo

GENOVA, 24 FEB - Sarà un Ferraris vestito a festa per la sfida della Sampdoria all'Udinese, anche la Federclubs ha fatto un appello per riempire lo stadio e trascinare la squadra in una gara molto importante per la corsa verso l'Europa League. "La spinta del pubblico? Sarà determinante, ma dobbiamo essere noi bravi ad alimentare passione e fuoco", dice il tecnico Giampaolo. Ma per farlo serve massima attenzione all'Udinese: "Bisognerà fare una grandissima partita sul piano tecnico e mentale, dovremo avere voglia di vincere e fare qualcosa di straordinario". Per raggiungere l'obiettivo Giampaolo è impegnato a tenere sereno l'ambiente dopo il mancato saluto tra Zapata e Caprari al momento del cambio nella gara contro il Milan: "Non esiste alcun caso". Sulla formazione il tecnico non si sbilancia ma Caprari scalpita e potrebbe prendere il posto sulla trequarti di Ramirez o in attacco di Zapata entrambi in ombra nelle ultime uscite. A centrocampo recuperato Edgar Barreto e torna disponibile dopo un mese Praet.