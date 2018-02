Premier:Gabbiadini e Salah a suon di gol

ROMA, 24 FEB - Manolo Gabbiadini salva il Southampton dalla sconfitta nella trasferta della 28/a giornata di Premier League, sul campo del Burnley, dove finisce 1-1. L'attaccante italiano pareggia al 90' la rete iniziale al 22' della ripresa di Barnes. Gabbiadini era entrato in campo 9' prima del gol, in sostituzione di Tadic. Vittoria a suon di gol (4-1) del Liverpool che in casa travolge il West Ham United. In gol ancora Salah che firma il 2-0 al 6' della ripresa, dopo che Emre Can aveva aperto le danze al 29'. Il tris è di Firmino al 12' della ripresa, Mane chiude al 32' sempre del secondo tempo. Per gli 'Hammers' la soddisfazione (magra) del gol della bandiera al 14' del secondo tempo. Il Liverpool è momentaneamente secondo, con 57 punti, ma il Manchester City guida a 72 e sarà di scena giovedì primo marzo sul campo dell'Arsenal. Domani alle 15,05 big-match fra Manchester United (56 punti) e Chelsea (53), ovvero Mourinho contro Conte.