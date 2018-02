Inter: Rafinha partirà titorale

MILANO, 24 FEB - Luciano Spalletti ha bisogno della qualità di Rafinha e lo schiera titolare contro il Benevento, stasera a San Siro. L'allenatore dell'Inter è consapevole dell'obbligo di vincere per traghettare la propria squadra fuori dal pantano della crisi. Non c'è Icardi, che si accomoda in panchina: per lui forse uno scampolo di partita. Stessa sorte per Miranda. Il bomber viene sostituito da Eder, supportato da Perisic, che torna in campo titolare, Candreva e lo stesso Rafinha. In panchina Borja Valero, confermati Vecino e Gagliardini in mediana. Il Benevento di De Zerbi nelle ultime 10 partite ha conquistato nove punti, gli stessi dell'Inter, e si schiera con un 4-3-3, con una sorta del tridente Djuricic, Coda e Brignola.