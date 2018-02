Serie A: Crotone-Spal 2-3

CROTONE, 25 FEB - A Crotone, la Spal batte il Crotone per 3-2, nell'anticipo della 26/a giornata della Serie A di calcio. I gol: nel primo tempo al 37' Antenucci per gli ospiti, nel secondo tempo al 4' pari di Budimir, poi Simic al 6' e Paloschi al quarto d'ora. Chiude i conti ancora Budimir per i padroni di casa che in classifica restano fermi a 21 punti, con un punto di vantaggio sulla squadra di Ferrara.