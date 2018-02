Coast to coast di Zapata, 60 mt e gol

ROMA, 25 FEB - Dopo Weah, Berti, Baggio, B.Peres e Zappacosta, tanto per citarne alcuni, è il turno del colombiano Duvan Zapata 'firmare' un bellissimo gol coast-to-coast. E' andato in scena a Marassi, sul finire di Sampdoria-Udinese (tra l'altro sua ex squadra). Il colombiano ha preso la palla a ridosso dell'area di rigore blucerchiata e poi è partito a razzo nella direzione opposta, facendosi tutto il campo palla al piede, inseguiro vanamente da Fofana, è poi entrato in area e 'bucato' Bizzarri con uno splendido pallonetto che si è andato a infilare nel sette: 2-0 per i blucerchiati e standing ovation per il centravanti doriano.