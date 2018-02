Verona: Pecchia, campionato è lungo

VENEZIA, 25 FEB - Fabio Pecchia esulta senza trionfalismi. "Una partita in meno con tre punti in più e qualche giocatore in più - confida - perchè le vittorie aumentano l'autostima e la convinzione. Comunque dobbiamo subito pensare alla prossima partita, questa dobbiamo mettercela alle spalle. Abbiamo iniziato bene, giocato un ottimo primo tempo, poi preso una rete che una squadra come la nostra non puo' concedere. L'ingresso di Zuculini - prosegue - ci ha dato una grossa mano perche' ha riportato vigore al nostro gioco. Comunque rimbocchiamoci le mani, prepariamoci alle prossime perche' come ripeto il campionato è lungo e le difficolta' sono dietro l'angolo. Benevento? Non avremo Romulo e Cerci. Ma spero più convinzione nei nostri mezzi".