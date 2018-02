Serie B, Pescara-Carpi rinviata per neve

ROMA, 26 FEB - Pescara-Carpi, in programma domani sera allo stadio 'Adriatico', non si giocherà a causa delle abbondanti nevicate cadute sulla città ed è stata rinviata a data da destinarsi Lo ha ufficializzato la Lega di Serie B in seguito all'ordinanza del sindaco della città abruzzese, Marco Alessandrini, di chiusura dell'impianto per garantire la pubblica incolumità.