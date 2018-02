Azzurri: Pellegrini out, lascia lo stage

FIRENZE, 26 FEB - Dopo i forfait di Kevin Bonifazi e Roberto Inglese, arriva anche quello di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma, convocato dal ct Di Biagio per lo stage della Nazionale, lascerà domani Coverciano per un problema muscolare. Pellegrini era uscito acciaccato ieri sera dal match con il Milan: al suo arrivo a Firenze, è stato sottoposto ad un accertamento e non ha partecipato all'allenamento pomeridiano. Il resto della truppa azzurra, in un clima gelido con qualche fiocco di neve portato dal vento, ha lavorato per circa un'ora e mezza: i giocatori sono stati divisi in due gruppi, da una parte chi è stato impegnato ieri, dall'altra chi ha giocato poco o per nulla: di questo gruppo, schierato con il 4-3-3, hanno fatto parte Zampano, Biraschi, Bastoni e Barreca in difesa, Venuti, Cataldi e Baselli a centrocampo, Berardi, Pinamonti e Di Francesco in attacco.