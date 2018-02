Spagna: Barca-Real Madrid il 6 maggio

ROMA, 27 FEB - Il presidente della Liga, Javier Tebas, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ha rivelato che il 'clasico' di ritorno fra Barcellona e Real Madrid si disputerà domenica 6 maggio, con inizio alle 20,45. Dopo avere proposto l'andata, il 23 dicembre dell'anno scorso, alle 13 per il pubblico televisivo cinese, questa volta l'evento sarà diretto al telepubblico americano. Inoltre, Tebas ha aggiunto che Atletico Madrid-Betis Siviglia verrà giocata lunedì 23 aprile e non domenica 22, alle 16, per evitare la concomitanza con la maratona di Madrid. Sabato 21, vale a dire due giorni prima, è in programma la finale della Coppa del Re, fra Barcellona e Siviglia, ospitata proprio dallo stadio Wanda Metropolitano.