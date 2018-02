La Russa (Fdi), Inter vincerà derby

PIACENZA, 28 FEB - "Il derby finirà 3-1 per l'Inter, non ho dubbi e mi dispiace per gli amici elettori milanisti". Lo ha detto Ignazio La Russa, a Piacenza per sostenere la candidatura di Tommaso Foti alla Camera. "Domenica sera sono invitato a Porta a Porta - ha aggiunto scherzosamente l'esponente dei Fratelli d'Italia, noto tifoso interista - dovrò chiedere a Vespa se c'è modo di seguirlo in diretta televisiva". (ANSA)