Inter: D'Ambrosio, pronti per il derby

MILANO, 28 FEB - ''Ci stiamo preparando come si fa per un derby, allenandoci seriamente. La tensione che questa gara dà, le altre non la danno. Il Milan sta attraversando un grande periodo di forma e risultati ma in queste partite non contano moduli o giocatori: conta la voglia di vincere e noi dovremo metterci più voglia del Milan''. Il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, intervistato da Inter Tv, promette massima concentrazione per il derby. ''Le vittorie ti aiutano ad allenarti con il sorriso ed era prerogativa principale battere il Benevento per prepararci al derby al meglio''. Vivrà il suo primo derby da giocatore nerazzurro, anche se dalla panchina, Lisandro Lopez. ''Avevo tante proposte - racconta a Inter Tv - ma appena ho saputo che l'Inter era interessata, non ho avuto dubbi. Sin dal primo giorno tutti mi hanno dimostrato vicinanza. E' una famiglia. Sappiamo bene quali siano gli obiettivi del club e tutti dobbiamo lavorare per questo. I tifosi stiano tranquilli: difenderò la maglia come va fatto''.