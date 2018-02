Adesso è ufficiale, Neymar si opera

ROMA, 28 FEB - Adesso è ufficiale: Neymar Junior si opera. Lo ha appena ufficializzato il Paris Saint-Germain, con un comunicato ufficiale sul proprio account di Twitter. Si è conclusa com'era facilmente prevedibile la querelle legata alle condizioni del fantasista. Ha vinto la linea brasiliana che vuole accelerare i tempi di recupero del giocatore in vista dei Mondiali in Russia. La Federcalcio verdeoro voleva evitare un recupero-lampo di Neymar che nel week-end verrà operato nel paese d'origine e rimarrà fuori per almeno due mesi. Confermata definitivamente, dunque, la sua assenza nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid che all'andata ha vinto 3-1. Neymar si è infortunato domenica, durante la sfida della Ligue 1 vinta dai parigini 3-0 sul Marsiglia. Il giocatore ha subito la frattura del quinto metatarso.