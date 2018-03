Zielinski, possiamo battere la Roma

NAPOLI, 1 MAR - "Dopo due sconfitte consecutive ci aspettiamo una Roma ferita che verrà a Napoli per vincere, ma se giochiamo come sappiamo vinciamo noi, anche se la Roma è sempre la Roma". Lo ha detto Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, a Radio Kiss Kiss. "Sappiamo tutti - ha aggiunto - che la Roma è un'ottima squadra, Sarri ci ha detto di pensare solo a questa partita perché loro vengono da due ko e vorranno riscattarsi. Noi dovremo mostrare il nostro solito calcio e vincere. Ora giochiamo una sola volta a settimana e avremo più tempo per preparare le gare, saremo più freschi. De Bruyne? Stiamo parlando di un campione, da tre anni è uno dei migliori del suo ruolo. Mi fa piacere questo paragone, ma ad oggi è molto più forte di me. Ho le potenzialità per diventare un campione, spero accada a breve, ma devo pensare solo a lavorare. A Napoli abbiamo Hamsik, vorrei diventare come lui, lo guardo ogni giorno in allenamento".