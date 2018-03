Stadio Roma, ci sarà monitoraggio Anac

ROMA, 01 MAR - L'Anac, l'Autorità nazionale Anticorruzione, vista l'importanza dell'opera, intende monitorare le procedure di costruzione dello Stadio della Roma. Il piano di monitoraggio dovrebbe scattare nella seconda metà del 2018. Tale annuncio è inserito nel parere rilasciato al Campidoglio, in cui l'Autorità - avendo esaminato l'ultima delibera comunale sull'impianto inviatale dal Comune - non rileva criticità in merito alla costruzione dell'impianto.