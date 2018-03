D.Costa, concentrati e batteremo Lazio

TORINO, 1 MAR - "Se entriamo concentrati in partita, possiamo battere la Lazio". Douglas Costa predica massima attenzione in vista della sfida di sabato all'Olimpico contro i biancocelesti: "Una squadra che si muove molto bene tatticamente e anche tecnicamente - ha raccontato l'esterno brasiliano della Juventus ai microfoni di Sky -, hanno giocatori di qualità ma possiamo fare nostra la partita. Felipe Anderson? Un giocatore che ha grandi qualità e un enorme potenziale per fare la differenza nella Lazio".