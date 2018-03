Malagò, Miccichè? Vedo consenso unanime

TORINO, 1 MAR - "Gaetano Micciché mi sembra la persona giusta. Mi pare che sul suo nome ci sia un consenso molto importante, mi sentirei di dire unanime. Il curriculum parla da solo, darebbe del valore aggiunto, è un uomo di sport ed è trasversalissimo". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell'inaugurazione dell'Anno Sportivo Piemontese, sul possibile nome del futuro presidente della Lega di Serie A, di cui lo stesso Malagò è commissario. Per quanto riguarda la carica di amministratore delegato, "al momento non ci sono novità - ha chiarito Malagò - c'è la volontà di capire se ci sono altri profili interessanti". Quanto all'ipotesi di Luigi De Siervo, attuale ad di Infront, Malagò ha detto che potrebbe rientrare in gioco "se non ci fossero conflitti di interesse, ma al momento - ha rimarcato - i conflitti ci sono".