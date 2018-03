Argentina: Icardi-Dybala no, Higuain sì

ROMA, 1 MAR - Niente Argentina per Icardi e Dybala. A tenere fuori il centravanti nerazzurro e il fantasista bianconero è il ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli, che ha stilato una prima lista di convocati (riguardante solo i giocatori che militano all'estero) per le due amichevoli premondiali che l'Argentina giocherà a fine mese contro Italia (23 marzo a Manchester) e Spagna (il 27 a Madrid). Tra le novità, oltre la 'bocciatura' dei due giocatori di Inter e Juventus, c'è la convocazione del romanista Diego Perotti, già chiamato nelle amichevoli autunnali, mentre non è stato chiamato l'atalantino 'Papu' Gomez. Questo l'elenco dei convocati che giocano all'estero: - portieri: Romero, Guzman, Caballero - difensori: Rojo, Funes Mori, Fazio, Otamendi, Acuna, Salvio, Tagliafico, Mercado; - centrocampisti: Mascherano, Paredes, Lanzini, Lo Celso, Biglia, Banega, Di Maria. Attaccanti: Higuain, Messi, Aguero, Perotti.