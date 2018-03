Zidane,Psg pericoloso anche senza Neymar

MADRID, 2 MAR - Il Paris SG non è solo Neymar, quindi il Real Madrid non deve abbassare la guardia martedì, quando farà visita ai parigini nei ritorno degli ottavi Champions. Lo ha detto chiaramente l'allenatore del Real, Zinedine Zidane, mettendo sull'avviso chi pensa che con il fuoriclasse brasiliano tornato in patria per infortunio la strada sia spianata. "Non mi sento affatto sollevato dal fatto che Neymar non sia in grado giocare" ha detto il tecnico francese, la cui squadra parte dal 3-1 dell'andata. "Ci dispiace per Neymar, ma il PSG è una squadra molto forte. Il giocatore che lo sostituirà sarà senz'altro buono. Io non penso che per noi sarà più facile senza Neymar". Quest'ultimo dovrà essere operato per ridurre la frattura ad un dito del piede destro e la sua stagione in Francia è praticamente finita.