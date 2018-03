Stadio Roma: Anac, nessuna criticità

ROMA, 2 MAR - "Da un esame della documentazione depositata agli atti dell'Autorità non sono state rilevate criticità in merito alla costruzione del nuovo stadio della Roma in località Tor di Valle". Lo si legge nel parere firmato da Raffaele Cantone sullo stadio della Roma a Tor di Valle che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha postato sul suo profilo Facebook. Nel documento si spiega che "non risulta una riduzione delle opere pubbliche".