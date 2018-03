Allegri, Dybala titolare con Lazio

TORINO, 2 MAR - Gonzalo Higuain non è tra i convocati della Juventus per la partita contro la Lazio, Paulo Dybala giocherà dall'inizio. Sono queste le prime indicazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia: "Oggi Higuain ha fatto un po' di allenamento ma sente ancora un po' di fastidio - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Londra? Mancano ancora cinque giorni, siamo fiduciosi ma dobbiamo pensare solo a domani, a tornare dall'Olimpico con un risultato positivo". In porta giocherà Buffon, in difesa "Chiellini potrebbe avere un turno di riposo visto - spiega Allegri - che abbiamo tutti i difensori a disposizione".