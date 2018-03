Heynckes sgrida Lewa, pensa al Bayern

ROMA, 2 MAR - Il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stato oggetto di una pubblica reprimenda da parte del suo allenatore, Jupp Heynckes, che lo ha invitato senza peli lingua a pensare di più alla squadra e a fare gol piuttosto che alle sirene del mercato: "Sarebbe una buona idea concentrarsi sul Bayern - ha detto il tecnico parlando del suo attaccante, secondo quanto riportano alcuni media tedeschi -. Se vogliamo andare lontano in Champions League, deve lavorare nel settore offensivo. Sarebbe meglio non pensarci troppo", ha aggiunto Heynckes riferendosi alle voci che danno il polacco nel mirino del Real Madrid. "Non so se sono speculazioni o sogni, non ho informazioni. Ma quando giochi al Bayern, hai già raggiunto la vetta... Non c'è nessun club come il Bayern", ha detto ancora l'allenatore tedesco prima di cambiare argomento.