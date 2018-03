Infantino, presto donne in stadi Iran

ZURIGO, 2 MAR - Presto le donne iraniane potranno entrare negli stadi per assistere a partite di calcio. Lo ha fatto sapere il presidente della Fifa, Gianni Infantino, appena rientrato dalla sua visita a Teheran, dove ha incontrato il presidente iraniano, Hassan Rohani e assistito al derby tra Esteqlal e Persepolis, alla presenza del solo pubblico maschile. Intervenuto oggi a una conferenza sull'uguaglianza di genere organizzata dalla Fifa, Infantino ha detto di aver ricevuto rassicurazioni dalle autorità di governo iraniane che presto il divieto sarà tolto, anche se ha aggiunto di non sapere quando questo tabù - in vigore dalla rivoluzione islamica del 1979 - cadrà. "Spero, sono fiducioso, mi è stato promesso che le donne in Iran presto potranno accedere agli stadi", le parole del n.1 del calcio mondiale. Ieri allo stadio 'Azadi', alla partita Esteglal-Persepolis, un gruppo di 35 donne aveva provato a varcare i cancelli ma è stato bloccato.