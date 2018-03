Challandes nominato ct del Kosovo

BELGRADO, 2 MAR - La Federcalcio del Kosovo ha nominato oggi allenatore della nazionale di calcio lo svizzero Bernard Challandes (66 anni), che ha firmato un contratto di due anni. Challandes, che in passato ha allenato il Basilea e la nazionale armena, sostituisce Albert Bunjaku dimessosi lo scorso anno, e guidera' per la prima volta la nazionale kosovara nelle amichevoli con Madagascar e Burkina Faso in programma a fine marzo. Il presidente della Federcalcio, Fadil Vokri, ha detto che la scelta e' caduta su Challandes considerando che diversi calciatori della nazionale giocano nel campionato svizzero, e lui li conosce bene. Il Kosovo e' stato ammesso a Uefa e Fifa lo scorso anno, nonostante la forte opposizione della Serbia, che non riconosce la sua proclamazione d'indipendenza dieci anni fa.