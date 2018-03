Ligue: Balotelli in gol e il Nizza vince

ROMA, 2 MAR - Mario Balotelli ritrova la via del gol e il Nizza quella della vittoria in uno dei due anticipi della 28/a giornata di Ligue1, concluso 2-1 per i padroni di casa contro il Lille. Stesso risultato nell'altro incontro, Monaco-Bordeaux, che ha portato la squadra di Jardim, seconda in classifica, ad un temporaneo -9 dalla capolista Paris Sg, che riceverà domani il Troyes. A Nizza, l'attaccante italiano ha sbloccato presto il risultato sfruttando un assist di Cyprien, il quale ha messo a segno la rete della vittoria al 35' st dopo il pareggio del Lille, penultimo in classifica. Il Nizza, reduce da due pareggi e due sconfitte, sale a quota 39 in classifica, ma resta molto lontano dalla zona Europa. Balotelli sale a quota 14 tra i marcatori e si conferma come papabile per una convocazione da parte del ct azzurro, Luigi Di Biagio.