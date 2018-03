Derby mondiale, quasi 200 Paesi connessi

MILANO, 2 MAR - San Siro verso il tutto esaurito con oltre 78 mila tifosi, 32 broadcaster che distribuiranno la partita in quasi 200 paesi e 21 telecamere HD pronte a catturare ogni emozione della sfida: sono i numeri, resi noti dalla Lega Serie A, del derby di Milano di domenica sera. Una platea mondiale per una sfida che può cambiare gli equilibri della stagione dei rossoneri e dei nerazzurri. E' tanta l'attesa, con decine di tifosi in coda fin dalla mattina nella sede del Milan per potersi aggiudicare gli ultimi biglietti.