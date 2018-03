Modric accusato di falsa testimonianza

ZAGABRIA, 3 MAR - Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e capitano della nazionale croata, è stato accusato in Croazia di falsa testimonianza a un processo contro l'ex dirigente della Dinamo di Zagabria, Zdravko Mamic, accusato di frode fiscale. Secondo il pubblico ministero l'anno scorso Modric avrebbe testimoniato il falso nella sua deposizione sulle circostanze finanziarie del suo trasferimento dalla Dinamo Zagabria al Tottenham, avvenuto nel 2008. Modric ha affermato di aver firmato un contratto con Mamic in base al quale la metà dei 21 milioni di euro del suo trasferimento in Inghilterra sarebbe appartenuta alla Dinamo. Secondo i magistrati, invece, un simile contratto non esisteva, ma è stato stipulato e antedatato a trasferimento compiuto. La testimonianza di Modric favorisce la difesa di Mamic, sotto processo, insieme ad altri tre dirigenti e manager calcistici croati, per aver frodato in passato la Dinamo per almeno 15 milioni di euro su trasferimenti di vari giocatori, ed evaso il fisco per 1,6 milioni.