Pro Vercelli-Perugia rinviata per neve

VERCELLI, 3 MAR - In seguito all'abbondante nevicata che sta interessando il Piemonte, la partita Pro Vercelli-Perugia, in programma oggi alle 15 allo stadio Silvio Piola, è stata rimandata a data da destinarsi. Lo ha comunicato in una nota ufficiale la società. Lo stadio è completamente imbiancato e il terreno di gioco impraticabile. È il secondo rinvio consecutivo per la squadra piemontese che sarà in campo martedì alle 18,30 a Cesena per il recupero della 28/a giornata.