Valverde, con Atletico non è una finale

ROMA, 3 MAR - "Quelli di domani sono punti importanti ma guai a considerarla una finale": il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, cerca di stemperare la tensione della vigilia del big match di Liga tra i blaugrana e l'Atletico Madrid, che li segue in classifica a 5 punti. "Entrambe le squadre arrivano a questa partita in un buon momento di forma - ha spiegato il tecnico basco in conferenza - anche se loro hanno conquistato due vittorie importanti, mentre noi abbiamo perso due punti contro il Las Palmas. Però se vinciamo andiamo a otto punti e l'obiettivo ingolosisce. Vincere significherebbe fare un passo molto importante, anche se ci sarebbe ancora tanta strada da fare da qui alla fine del Liga". Valverde ha chiamato a raccolta il tifo blaugrana per la sfida di domani: "Speriamo che i tifosi rispondano e siamo sicuri che lo faranno. Mi aspetto una grande atmosfera e questo ci darà coraggio", chiude il tecnico del Barça che dice di aver "deciso l'undici di partenza e Paulinho è una opzione".