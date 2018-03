Var: Busacca e Boban ringraziano Italia

ZURIGO, 3 MAR - Se la Var verrà utilizzata al prossimo Mondiale, la federazione italiana vi ha contribuito in modo significativo. Questo almeno il parere di Zvonimir Boban, segretario generale aggiunto, e Massimo Busacca, capo degli arbitri della Fifa, espresso questo pomeriggio a Zurigo."Abbiamo seguito da vicino cio' che ha fatto la federcalcio e siamo molto soddisfatti della situazione. L'ottimo lavoro svolto in Italia ha certamente contato nell'odierna decisione dell'Ifab", ha detto Busacca, svizzero di origini siciliane. "La grande meticolosità, la dedizione, l'impegno mostrato in Italia durante i test con la Var hanno aiutato a far accettare la novità", ha dichiarato l'ex-centrocampista. Busacca ha aggiunto che nella "squadra" di Var che verrà scelta per il Mondiale, vi saranno diversi italiani: "Abbiamo bisogno di specialisti e gli italiani dispongono indubbiamente di un'esperienza maggiore rispetto ad altri in questo campo specifico".