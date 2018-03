Anticipo serie A: Lazio-Juventus 0-1

ROMA, 3 MAR - Lo 0-0 sembrava scritto ma Paulo Dybala, al 93', ha inventato un gol straordinario che ha regalato alla Juve una vittoria ormai inattesa e forse nemmeno meritata all'Olimpico contro la Lazio. I bianconeri vanno a -1 dal Napoli, che ospita stasera la Roma, e devono recuperare la gara con l'Atalanta. La squadra di Inzaghi, reduce dalle fatiche in coppa Italia, ha cominciato forte e la Juve ha subito, senza rischiare però più di tanto. Mandzukic ha avuto la prima occasione del primo tempo, sprecandola di testa da pochi passi, mentre Buffon si è ben opposto ad una conclusione sempre di testa di Milinkovic. La ripresa è stata poco spettacolare e poco producente per entrambe le squadre ma quando si aspettava solo il fischio di Rocchi, Dybala si è divincolato in area e ormai a terra ha battuto Strakosha.