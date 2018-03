Operato Neymar, fra 6 settimane il punto

BELO HORIZONTE (BRASILE), 3 MAR - L'operazione chirurgica a cui Neymar è stato sottoposto dopo la frattura al quinto metatarso del piede destro riportata contro il Marsiglia "si è svolta perfettamente" nell'ospedale 'Mater Dei' di Belo Horizonte. Lo fanno sapere Paris SG e federcalcio brasiliana con una nota congiunta. Il responsabile del settore sanitario della Selecao, Rodrigo Lasmar, che fatto l'intervento (durato 75 minuti), ha spiegato di aver messo una vite sul piede del calciatore, che domani dovrebbe lasciare la struttura in cui è ricoverato. Psg e Cbf precisano che "il recupero comincia subito e sarà fatta con la supervisione dei fisioterapisti del club. Fra sei settimane - continua il comunicato - verrà fatto il punto della situazione per individuare una data per il possibile ritorno agli allenamenti". Prima di questo periodo, secondo Saillant, è impossibile fare previsioni.